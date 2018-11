Fraværsbekendtgørelsen. En genial afledningsmanøvre?

For nylig trådte en ny "Fraværsbekendtgørelse" i kraft for de gymnasiale uddannelser. Og den har virkelig mobiliseret en masse unge til at deltage i debatten om politiske beslutninger. Det er vi som udgangspunkt vilde med, for jo mere unge deltager i blander sig i samfundsdebatten, jo bedre.

Da vi, elevrådsbestyrelsen og rektor, på Odense Katedralskole drøftede den ny fraværsbekendtgørelse igennem forleden, var vi enige om, at den er både unødvendig og urimelig. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, at en flittig elev, der tager toget til Odense Katedralskole, skal have fravær for en lektion, hvis toget er forsinket. Nej, rimeligt er det ikke. Men er det et stort problem?

Elever, der passer deres skole, kan måske risikere at komme for sent en snes gange i løbet af et år pga. bilkøer, togforsinkelser, letbane-vejarbejde eller andet, men hvis de blot deltager i undervisningen, så snart de når frem, så går det ikke ud over deres læring, og det vil næppe heller betyde fraværsprocenter, der kan medføre sanktioner.

Elever, der ofte kommer lidt for sent, f.eks. fordi de går for sent i seng og sover over sig, eller fordi de bruger for lang tid om morgenen på at smukkesere sig; de skal selvfølgelig sanktioneres. Det er dog ikke nyt - det skulle de også før den ny fraværsbekendtgørelse.

Så ja, den ny fraværsbekendtgørelse er unødvendig og urimelig, men den er næppe det største problem i forhold til gymnasielevers uddannelse.

Det er noget helt andet, der er det virkelig store problem for nuværende og kommende elevers gymnasieuddannelse: nemlig de store besparelser, der er foretaget på uddannelsesområdet siden 2015, og som ser ud til at fortsætte til 2022. På Odense Katedralskole skal vi i 2022 drive skole for ca. 87 procent af de midler, vi havde til det samme antal elever i 2015. Det svarer til ca. 12 millioner kroner færre.

Indtil nu har lærerne gjort alt for, at eleverne ikke skulle mærke besparelserne. Men det kan ikke længere lade sig gøre. Ingen kan det samme for mange millioner mindre. Det er umuligt at undgå, at der vil blive færre oprettede valghold og færre fagpakker og studieretninger. Det er umuligt at se, hvordan færre lærere til det samme antal elever kan undgå at føre til mindre individuel vejledning, flere gruppeafleveringer, mindre individuel feedback, færre frivillige aktiviteter, færre ekskursioner, mindre udvikling, osv.

Og så er Odense Katedralskole oven i købet en virkelig privilegeret skole med mange ansøgere og dygtige elever og medarbejdere, som i den grad er sammen om at skabe en dejlig skole. Vi tør slet ikke tænke på, hvordan mindre privilegerede skoler ser på fremtiden.

For fremtiden med de planagte besparelser, synes vi, ser sort ud. Besparelserne er det store problem for gymnasieelever. Det er der bare pludselig ikke nogen elever, der taler om.

Så vi har spurgt hinanden: Er fraværsbekendtgørelsen i virkeligheden en genial afledningsmanøvre? En afledningsmanøvre, der har formået at få os til at glemme det store problem?

Fraværsbekendtgørelsen - den er efter vores mening hverken nødvendig eller rimelig. Men den er dog næppe heller et særlig stort problem.