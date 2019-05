Fra smart til pinligt

Da jeg første gang gik ind til min nabo for over 20 år siden, for at bede hende ringe til mig, var det skide smart. Jeg havde forlagt min mobiltelefon og kunne lytte mig frem til dens skjulested via et opkald.I går var det tæt på pinligt. For da var det ikke første gang, jeg måtte bede min gode, nye nabo gennem tre-fire år om samme tjeneste.Førhen var mobilen et fancy supplement til fastnettets sikre base. Nu er den nærmest indenrigsminister i mit liv. Og så bliver den bare væk.Men ting bliver jo ikke væk. Jeg ved bare ikke altid, hvor de er.Erkendelsen af en tvangspositiv tankegang som nødvendigt hjælpemiddel i min livsaftens svigtende kompetencer er stærk.Derfor har jeg analyseret situationen: Når jeg ikke kan finde mobilen, tvinges jeg til at huske - ned i detaljen. Hvornår havde jeg den i hånden sidst? Hvad var situationen? Hvad gjorde jeg så? Hvad skete næstefter osv.Jeg tvinges til at nærstudere min private adfærd bag egen gadedør og får dermed laserlys på mine vaner og inspiration til at tænke lidt over dem. Men lave om? Næppe. Dertil er jo, netop vanens magt, nok for stærk.Tænker i stedet på min bekendte, der som 75-årig har genetableret fastnet. Hun havde samme oplevelser som jeg, plus en, der blev udslaggivende: Hun cyklede glad af sted med mobilen i et ganske let indkøbsnet i cykelkurven, mere optaget af sol og fugle, end af at se sig for. Derfor kørte hun over en stor, grim sten, som fik net og mobil til at lette og lande hver sit sted i grøftekanten. Telefonen var ikke at se.Hun lagde sig, på knæ og albuer, og begyndte at rode efter telefonen. I stedet for den, fik hun fingrene i en tudse, to mågeklatter og en skovsnegl med slimet spor.Der var én vej tilbage for hende.Jeg giver nok mig selv og resten af hukommelsen en chance til. Er I flere, derude?