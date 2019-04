Forurening. Skal salget af cigaretter også stoppes?

Læserbrev: Hvordan kan man gennemføre at stoppe salg af engangsservice med begrundelsen, at så slipper vi for plastik i havene? Hvad skal vi så gøre med cigaretter (ni millioner styk skod pr dag i Danmark), forskellige emballager på slik og madvarer, som ligger og flyder etc.

Det er ikke produktionen, der giver plastik på uønskede områder. Det er mennesket, som ikke sørger for at skaffe sig af med affald på den korrekte måde. Kun ved at give den gode indlæring fra barnsben er der en chance for, at vi undgår unødig forurening. Det vil sige, at det vil sikkert tage et par generationer i de oplyste egne i verden.

Men i de fattige lande vil der til stadighed sendes al mulig affald ud fra produktioner i rigtig mange lande med begrundelsen, at de skal have lov til at forurene, for disse lande har ikke kapacitet og råd til at begrænse forureningen pga. fattigdom. De skal have lov til at nå samme niveau som de rige lande. Det er virkelig de store forurenere.

Sæt ind her, det giver meget større effekt hurtigt end at stoppe engangsservice.