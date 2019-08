Læserbrev: Debatten om indvandringen i Danmark er ofte meget polariseret. En del af årsagen til de divergerende holdninger til fx om flygtninge i job skal have permanent opholdstilladelse er efter min mening et uafklaret spørgsmål, som, hvis det besvares, vil kunne reducere en stor del af uenigheden på området: Hvor mange muslimer vil der være i det danske samfund om to og tre generationer - og ikke bare i 2060, som er tidshorisonten på prognoserne. Danmarks Statistik opgør ikke tal for religiøse tilhørsforhold, men hvis man ønsker at have en vurdering af islams indflydelse i Danmark om 75 og 100 år, må man nødvendigvis have en ide om antallet af muslimer til den tid.

Det er selvsagt forbundet med usikkerhed at give et troværdigt bud med en så lang tidshorisont - ikke desto mindre er det nødvendigt for at kunne kvalificere debatten, at vi har et billede af Danmark også på langt sigt. Det skylder vi vores børnebørn og deres børn.

Derfor må gode forskerkræfter prøve efter bedste evne at forudse befolkningsudviklingen - og skulle det fx vise sig, at også på langt sigt vil den muslimske andel af befolkningen stadig kun udgøre et relativt lille mindretal, vil megen nervøsitet for Danmarks fremtid kunne reduceres og frygt for "befolkningsudskiftning" fordufte. Debatten kan dermed blive mere nuanceret. Omvendt: hvis prognoser antyder, at den etnisk danske befolkning er i risiko for at komme i mindretal på et tidspunkt længere ude i fremtiden, er det nu, der skal handles.