Forskning. 2500 borgere har talt marsvin

Synpunkt: Med Citizen Science-projektet 'Fyn finder marsvin' har Fjord&Bælt og SDU med hjælp af fynboerne indsamlet data om, hvor havets marsvin findes, og hvad de laver. Danmark har en stolt hvalforsker-tradition, som går mange hundrede år tilbage. I dag følger forskerne marsvin via satellitdata, droner og små computere med sugekopper, ligesom forskningen hos Fjord&Bælt har givet meget ny viden. Til trods for alt dette mangler forskerne stadigt basal viden om, hvor marsvinene opholder sig, og hvad de laver til dagligt.

Der er derfor brug for befolkningens hjælp. I første omgang fynboernes. Vi igangsatte derfor i foråret et Citizen Science-projekt, hvor vi gennem appen Marine Tracker har indsamlet data fra vinterbadere, sejlere, kajakroere, strandgæster etc. Desuden afholdt vi en række forenings- og borgermøder, hvor vi ud over at udbrede kendskabet til projektet også havde en dialog med deltagerne. Hvem er de? Hvorfor har de lyst til at deltage? Hvad vil de gerne have ud af det?

Projektet er en del af en større trend, som handler om, at forskere og borgere samarbejder om forskning. Citizen Science er stort flere steder i udlandet og er for alvor på vej til Danmark. Et lokalt fynsk eksempel er det store Active Living-projektet i Odense, hvor Fyens Stiftstidende har hjulpet forskere fra SDU med at indsamle data og designe en stor bevægelsespark.

I hvalprojektet vil vi ydermere i næste fase gerne involvere interesseorganisationer og relevante myndigheder. Disse parter kan også have glæde af danskernes viden, ønsker og holdninger. I USA ses det fx., at de myndigheder, der beskytter og regulerer skovene og luftkvaliteten, alle samarbejder med forskere og borgere. Projektet begyndte i påsken og løber frem til 1. oktober. DR P4 Fyn hjælper os, og det har helt klart udbredt kendskabet. Der er marsvin overalt langs Fyns kyster. Indtil videre er der ca. 2500 registrerede brugere og over 3500 observationer.

Appen Marine Tracker er udviklet af studerende ved Syddansk Universitet. Den muliggøre, at fynboerne kan indrapportere, om de ser enkelte dyr, flokke, eller mor-kalve par. Materialet samles på en hjemmeside, hvor man kan følge med i marsvinenes positioner langs Fyns kyster.

Data fra Marine Tracker giver vigtig information på en række områder. En overraskelse er, at der er relativt mange indrapporterede marsvin fra Sydfyn. Et område, som hvalforskere generelt anser for at være af lavere interesse end havet ved Nordfyn, når det gælder marsvin. Derudover bruger vi i projektet Marine Tracker til at identificere, hvor vi som hvalforskere skal hen for at observere dyr, når vi laver feltarbejde.

Ud over at indrapportere marsvin svarede en masse fynboer også på, hvorfor de valgte at deltage. Et stort flere fandt det meget vigtigt, at forskere og borgere samarbejder. Derudover var det også interessant, at et stort flertal deltager af hensyn til havmiljøet, og fordi de kærer sig om deres lokalområde.

I næste fase af projektet vil vi derfor udbrede projektet til hele landet. Der er indgået et partnerskab med DR Viden, hvor Citizen Science-aspektet et vigtigt parameter. Vi har desuden indledt en dialog med de myndigheder, der har ansvaret for det danske havmiljø på baggrund af de data og resultater. Alt sammen på baggrund af fynboernes observationer.