Forside. Respektløse billeder af togulykke

Læserbrev: Jeg har lige læst dagens avis 20. august og blev så stødt over avisens forside og billederne til artiklen under "Fokus" om ulykkestoget fra 2. januar. Det er rigtig god læsning, at intet fra det tog skal ud at køre igen af respekt for de omkomne, deres pårørende og de ansatte.

Men sig mig så lige, hvor respekten er henne, når avisens forside smækker et stort grimt billede op i hovedet på alle, og artiklen ligeså i den grad præges af et stort iøjnefaldende billede fra ulykken samt to små? Det lille billede er taget, så man ser op på broen, og kunne måske gå an at vise (hvis det absolut findes nødvendigt med billedmateriale) - billederne burde slet ikke have været vist (igen) - det er efter min mening totalt respektløst.

Det er efter min mening også totalt unødvendigt - igen - at liste "fakta" med angivelse af alder, køn og hvor de dræbte kom fra samt "Seks ting vi ved om togulykken" op.

De berørte mennesker og alle, der kender dem lidt eller meget, har da bestemt ikke brug for endnu engang at få det "smidt lige op i hovedet" igen. De har helt givet masser af billeder og indtryk på nethinden, som en god journalist ikke behøver forstærke endnu engang.

Når vi skriver historien om, at DSB af hensyn til de døde, pårørende, passagerer og togpersonale vælger at skrotte ulykkestoget, mener vi, det er nødvendigt at publicere historien med billeder af de forulykkede tog, der netop er historiens omdrejningspunkt. Også selv om der er tale om voldsomme billeder. Vi ønsker naturligvis ikke at krænke nogen med vores journalistik. Og der er billeder fra en rapport fra Havarikommissionen, der er offentliggjort i forbindelse med dens foreløbige rapport om ulykken. Vi mener også, det er relevant at udstyre historien med fakta om ulykken.

Med venlig hilsen Sander Schmidt Astrup, redaktionschef og nyhedschef