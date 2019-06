Forringelser af borgerservice

Odense Kommune har fremlagt et forslag om færre busser i byen for at spare. Det vil sige, at flere skal køre i bil ind til byen, men man har nedlagt mange parkeringspladser, resultat kaos. I storbyer andre steder i verdenen har man løst trafik- og forureningsproblemet med indførelse af el-busser samt Hybrid busser. I Los Angeles i Californien nedlagde man for cirka 50 år siden nærmest alle sporvogne og letbanelinjer til fordel for biler. I dag har man indkøbt el-busser til kørsel i centrum. På de lange linjer er det Hybrid busser, som er et løft til miljøet.

Løsningen i Odense kunne være, at man opsagde aftalen med FynBus om kørsel i Odense Kommune og lader "Odense Bytrafik" overtage kørslen igen som tidligere. Før FynBus kom ind i billedet brugte Odense kommune 75 millioner i driftstilskud om året til busdrift, med 10 minutters drift og servicebusser. Dengang var der rigtigt mange borgere, der brugte bussen. I dag ligger vi på cirka 700 millioner om året i driftstilskud, få passagerer og mange nedlagte linjer. Selv om der er sket nogle prisstigninger, og Odense står for driften, må der være et ret stort beløb i overskud til indkøb af el- og Hybridbusser og samtidig udvidelse af busdriften i byen. Det vil få folk tilbage til busserne og være en fordel for miljøet. Tja, jeg er kun købmand og ikke politiker, så vi regner på hver vores måde.