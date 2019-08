Formel 1. Kevin en af 20 på verdensplan

Læserbrev: Ups da! Hr. Jens Kjær fra Ebberup fik vist kaffen galt i halsen d. 5. august, hvor Fyens. dk have brugt halvanden side på den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen. Jens Kjær skriver (citat): "Kevin Magnussen er eneste dansker i Formel 1, og han er meget dårlig til det. (Kevin er som oftest i den bedste halvdel. Er der mon ret mange danske elitesportsudøvere der? Min, Ulrik Poulsens, indskudte bemærkning) Mig bekendt har han aldrig vundet noget som helst og alligevel ofrer FS en masse spalteplads på ham hver uge" (citat slut).

Jens Kjær, jeg formoder, at du er fodbold- og håndboldfan, og der bliver du godt betjent hos FS. Her tænker jeg på flere sider hver dag om fodbold lige fra OB til Morud, håndhold fra HC Odense, GOG til Otterup HK osv. Der mangler ikke noget. Formel 1 er en meget stor sport, så vidt jeg ved kun overgået af OL og fodbold-VM rent seermæssigt. Må jeg i al beskedenhed forklare lidt om Formel 1: Formel 1 er motorsportens absolutte "kongeklasse". Skal vi tilbage til fodbold/håndbold er del vel at sammenligne med VM, Champions League - altså kun de allerbedste vinder/er med. Derfor er det flot, at Kevin Magnussen er én af de blot 20, der deltager på verdensplan.

Jens Kjær mener ikke, at Kevin Magnussen nogensinde har vundet noget. I 2008 vandt Kevin Magnussen det danske Formel Ford-mesterskab, som den yngste nogensinde - kun 16 år gammel (samme dag som hans far, Jan, blev dansk DTC-mester). Kevin har flere topplaceringer i "junior-klasser" under F1 bl.a. vandt Kevin mesterskabet i Formula Renault 3,5 World Series i 2013. Sidst men ikke mindst blev Kevin Magnussen nummer 2 i sit allerførste Formel 1 Grand Prix, hvilket er noget verdens F1 top 3: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel eller Max Verstappen ikke kan prale af. Kevin Magnussen er en fantastisk racerkører - han mangler bare en konkurrencedygtig bil.

Så kære Jens Kjær; næste mandag er der ikke noget F1/Kevin Magnussen-stof hos OB's presseafdeling: Abiltrup/Rasmussen så nyd kaffen stille og roligt.