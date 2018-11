Formanden: Ingen samarbejdsproblemer i meningshedsrådet i Lindelse

Læserdebat: Det er med stor undren, vi læser din artikel, Bjarne Selvager!

Vi sidder tre personer tilbage i rådet, og ikke kun formanden. Du har åbenbart gjort dig dine egne tanker om Lindelse Menighedsråd. Det ville have klædt dig, hvis du var kommet til mødet den 14. november. Du talte med vores kasserer, og hun opfordrede dig til det. Du har ikke talt med mig, jeg går på arbejde i dagtimerne og kan som sædvanlig kontaktes på mail og sms, men det har du ikke gjort.

Så vidt jeg ved, har der ikke været samarbejdsproblemer i rådet. Jeg samlede et menighedsråd i 2017 (præsten prøvede med tre opstillingsmøder, men der kom ingen), da vi skulle skilles fra det samlede råd, Lindelse-Tryggelev-Fodslette. Vi har brugt et år på at blive skilt, og det har primært været regnskabsfører, kasserer og formand, der har arbejdet med det. Det har været hårdt arbejde, og der har ikke meget ordinært kirkeligt arbejde. Ud over at være formand, har jeg også fungeret som kontaktperson, da denne blev sygemeldt og senere gik på barsel. Ud fra referatet, som jeg vedlægger, kan man se, at to medlemmer beder om udtrædelse grundet fraflytning. Så er vi reelt tre tilbage, men som sagt, det ene medlem er sygemeldt og på barsel, så vi finder det urealistisk at fortsætte med to personer, der skal varetage fem poster. Derfor valgte vi at søge om at udtræde ved slutningen af dette kirkeår.

Men det er da mere spændende at antyde en mulig strid.

Jeg finder hele artiklen temmelig useriøs.

https://www.fyens.dk/langeland/Menighedsraad-i-oploesning-Alle-er-gaaet-undtagen-formanden/artikel/3302161

Vi har et sidste møde onsdag den 28. november klokken 11.30. Der synes vi, at du skal komme Bjarne!

Så kan vi få en ordentlig og saglig afslutning af sagen.