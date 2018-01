Formand om skrald: Du får, hvad du betaler for

Jeg har fulgt med i den debat, der har stået på, siden artiklen om afhentning af skrald hos Alex Johansen blev trykt i mandags. Jeg mener, at vi i Nordfyns Kommune og på Fyn har markant større problemstillinger at udfylde avisernes spalter med, når det kommer til Miljø- og Teknikområdet - problemstillinger, der går lige fra den fremtidige sikring af den kollektive trafik til trafiksikkerhed, beskyttelse af drikkevand og et miljø i balance.

Når det er sagt, så anerkender jeg, at den ovennævnte artikel har affødt mange kommentarer. Jeg vil bare gerne slå fast, at jeg ikke mener, at der sådan kan gøres forskel på borgere, når det kommer til afhentningen af skrald. Så vidt jeg er orienteret, bor den ovennævnte borger i et brugerfinansieret område, og der skal man altså betale for den service, man får. Man kan som borger vælge i mellem at få afhentning ved skel eller ved en stand - du får det, du betaler for.

Den ene service er naturligvis dyrere, og så ville jeg da også gå de 6-7 meter for at spare de penge. Der er i øvrigt stor tilfredshed med det firma, der står for afhentningen (Lunde Vognmandsforretning), og de henter, forståeligt nok, ikke spandene, hvis ikke der sker betaling for det. Der er rigtig mange eksempler på dette, og hvor borgere altså betaler for afhentningen - hvad ville det ikke betyde, hvis man åbnede op for sådan en særlig ordning?