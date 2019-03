Forbyd Hizb ut-Tahrir nu

På kant: Ifølge Københavns Kommunes integrationsbarometer mener en tredjedel af alle unge med ikke-vestlig baggrund, at religiøse love er hævet over dansk lov.

Samtidig er islam den eneste religion, som også indeholder en lov, sharia.

Ifølge Hizb ut-Tahrir skal man følge sharia-loven, hvis man vil være en rettroende muslim. Det er en farlig cocktail og stiller os over for et stort og meget seriøst problem.

Det giver organisationer som Hizb ut-Tahrir mulighed for at rekruttere unge danske muslimer og manipulere dem til at tilsidesætte dansk lov - og demokratiet i sig selv. Det skaber grobund for konfrontationer i fremtiden. Konfrontationer, som organisationer som Hizb ut-Tahrir ønsker, for igennem dem kan de skabe en "dem-mod-os"-kultur, hvor de bl.a. kan dyrke martyrer og forherligelse af vold og terror i islams navn.

Jeg adskiller som udgangspunkt islam og muslimer, for jeg mener ikke, at alle muslimer skal stå til ansvar for alt, hvad der sker i islams navn. Desværre oplever jeg alt for få muslimer, som bakker op i kampen imod Hizb ut-Tahrir og religiøs lovgivning. Jeg oplever derimod flere, som f.eks. siger: "Jeg hader Hizb ut-Tahrir", hvorefter de selvsamme personer angriber mig, når jeg kritiserer grupper som Hizb ut-Tahrir .

Jeg tror på, at man som muslim kan integrere sig i Danmark og tage de danske værdier og den danske lov til sig, men vi må anerkende, at Hizb ut-Tahrir og religiøs lovgivning ikke kan gå hånd i hånd med danske demokratiske værdier.

Vi er nødt til at forbyde ekstreme organisationer som Hizb ut-Tahrir , og i det hele taget slå hårdt ned på ekstreme islamistiske grupper og tendenser i Danmark.

Jeg håber, at alle moderate muslimer i Danmark vil melde sig ind i kampen imod bl.a. Hizb ut-Tahrir.