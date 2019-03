Foråret kommer

Det er 1. marts. Solen skinner, og foråret ser ud til at fungere fra første dag i første forårsmåned. Jeg slår min avis op på Opinion og frygter sur vinterstemning som desværre for ofte. Men se nu!

Fire forårsfriske artikler med optimisme, reel oplysning, gode råd. Noget om skoler på rette kurs, en ansvarlig grøn dagsorden, god givende litteratur og en eminent advarsel mod ødelæggende nationalisme og had på nettet.

Jeg bliver glad og optimistisk, når nogle orker at forfatte nogle indlæg med vægtigt indhold, der giver en noget med, inden der bladres videre til artikler om forfærdelige forældre, slidte på job, sure englændere, nogle der hænges ud og to tykke tosser i Hanoi.

Selvfølgelig er der så også lige en mindelse om, at der altid er nogen, der ikke bryder sig om foråret, glæden ved livet og andre mennesker. Advokat Ewald, Odense C, der i vanlig stil advokerer for "vi nationalt sindede", griber lejligheden til at strinte ind over livsglæden, fornuften og sine fjendebilleder, og de er mange. Kommunalt ansatte, journalister, meningsdannere, vælgere og politikere. Og en særlig hilsen til "faktaresistente, mangfoldighedstosser, rygklappergrupper, venligboere og det der er værre".

Men foråret, det er velkomment, og det kommer, uanset hvad vi går og finder på.