For sent ud med klimabevidsthed

Sikke fokus, der er på klimaet. Alle snakker om det, men ingen gør noget ved det. Vi er alligevel alt for sent ude. Det kan den unge superstar, Greta Thunberg ikke lave om på, selv om alle de ængstelige og selvretfærdige klimatosser sætter hende op på en piedestal. Hun er jo bare en sød, ung pige, som er marionetdukke.

Menneskeheden har skamridt naturen. Og det med, at klokken er fem minutter i 12 er helt ved siden af. Den er nok nærmere kvart over. En dag straffer naturen os. Det kan der ikke ændres på. Det går kun en vej, og temperaturen stiger og stiger, indtil det hele koger over. Det er også latterligt, at partierne, her i denne valgtid, prøver på at høste stemmer på at være åh så klimabevidste og love guld og grønne skove, når det med alt tydelighed går hen mod forfald. De unge er mest på dupperne og råber vagt i gevær, men med bare så banal en ting, som en festival, så er de ikke så klimavenlige. Det ligner jo nærmest en atombombe, der er faldet, når de miljøsvin forlader området. Så drop dog det hykleri, hvad angår klima og miljø.

Lige nu lider mange dyr under klimaforandringerne. Det er meget trist at se, og grunden til dette er menneskeskabt. Det er da kedeligt at tænke på, hvilke udfordringer vi giver videre til de kommende generationer. Vi elsker alle vores børn og børnebørn og ønsker dem en god fremtid, men vi tænker mere på det, end vi handler på det. Vi burde havde skelet mere til fortidens synder her i nutiden. Nu står vi overfor en dyster fremtid, fordi vi mennesker har prioriteret andre ting højere end et godt liv og en god fremtid for vores efterkommere. I dag tænker man mere på magt og penge. Hver eneste dag dør mennesker af sult og nød eller i krige. Få mennesker er utrolig rige, mens utrolig mange er bundfattige. Det er sgu da helt hen i vejret.