Klaus Riskær Petersen burde efter min mening være for klog til at stille op til Folketinget. Han er en svindler, han er dømt for det. Han er simpelt hen utroværdig. Han må have en fornemmelse for, at det nok skal gå, ligesom alle hans andre lyssky foretagender, og skulle han blive valgt ind, hvad jeg tvivler på, så håber jeg, at tinget gør ham uegnet til at være der.