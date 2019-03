For at stå op til noget, skal man have nogen at se op til

Mester: Unge mænd med meget energi har brug for noget at stå op til. Men det er endnu vigtigere, at de har nogen at se op til. Vigtigere end nogensinde.

Der findes tonsvis af psykologer, coaches og andre, som gør hvad de kan for at få "slemme knægte" på ret køl. Få dem ud af misbrug, væk fra det dårlige selskab og ind i en god og sund gænge. Mange af de slemme knægte bliver diagnosticeret med forskellige bogstavskombinationer, hyppigst ADHD - knægte, som snarere har brug for nogen at se op til, nogen der vil tage dem i hånden og lære dem noget, end at få en diagnose.

I gamle dage, hvor der fandtes mesterlære, talte man ikke om bogstavskombinationer, men snarere om "krudt i røven". Og mange af drengene med krudt i røven fandt sig et arbejde, hvor de kunne bruge al deres energi; som tømrere, snedkere, ja, som håndværkere. De kom i mesterlære, en "mester" tog sig kærligt af dem, viste dem tillid, lærte dem et håndværk, hvorved de kunne få selvtillid, vise sig selv at de var noget værd. Mange er siden blevet forbilleder for andre med "krudt i røven". Den filosofi tror jeg også på og nøjagtig derfor har jeg gennem årene haft mange elever under vingerne, heraf en hel del, som på den ene eller anden måde, var kommet på den forkerte "hylde" i livet. Som havde brug for noget at stå op til andet end fest, farver, misbrug og arbejdsløshed. Brug for nogen at se op til. Brug for at blive dygtige til et fag, blive anerkendt og føle sig som en del af et fællesskab. Og det er vigtigere end nogensinde.

For verden ser anderledes ud i dag end da jeg var barn. De krav unge mænd bliver mødt med i dag - ja som alle unge mennesker bliver mødt med - er mange og høje. De unge mænd skal kunne begå sig socialt, de skal dygtiggøre sig i skolen og de skal også meget gerne være specielt dygtige til udvalgte ting, så de virkelig har noget at byde på, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Nå ja, så skal de også holde sig sunde, se godt ud på sociale medier og helst også have langsigtede ambitioner. Nogle krav fremsættes direkte rundt omkring hvor de unge mænd møder systemer, organisationer og virksomheder. Andre krav skal de unge kunne læse mellem linierne. Unge mænd skal have langt flere personlige og faglige kompetencer end tidligere, de skal ikke kun være fagligt dygtige. Tidligere kunne en fagmand klare sig fint med sin faglighed alene. Det er simpelthen ikke nok i dag.

Og det er ikke alle, der er gearet til den moderne virkelighed og kravet om de mange kompetencer. Det er ikke alle, der nødvendigvis har et stort akademisk talent. Til gengæld har de typisk talent for et håndværk, for et fag. For at tage fat og arbejde fysisk hårdt. Det er dér de føler sig naturlige, føler at de får brugt den enorme energi de faktisk har og det er det de føler, at de gør nytte. Det er fantastisk hvad unge mænd med "krudt i røven" kan udrette, hvis de kommer i hænderne på den rette mester og får de rette udfordringer. Men det er ikke gjort med at vi alle anerkender disse unge mænd i langt højere grad. Der er brug for mesterlære. Der er brug for langt større opbakning til den oplæring, som mesterlære repræsenterer og brug for konkrete initiativer, som støtter mesterlære rundt omkring på de danske arbejdspladser.