Klumme: Nationens flag, som vi med stolthed bærer ved mange begivenheder, særligt sportskampe, bringer den nationale samlingsfølelse frem i folk, og vi markerer det med de rød/hvide farver.

Vi får den stærke følelse af fællesskab, og vi står sammen om vores smukke land.

Med flaget som symbol på de danske friheds- og lighedsværdier kan vi med rette være stolte over vores samfund, hvor mænd og kvinder er ligestillede, og hvor vi hylder retten til at tale, tænke, tegne og ytre os frit.

Det flag, vores soldater bærer med ære og stolthed, både i freds-og i krigstid, når de forsvarer vores land. Folkets flag samler folket.

Men vores nation er truet på frihedsværdierne af særligt den muslimske kultur, der er i direkte opposition til frihedsværdierne, og desværre drives partier som EL og R af en større trang til at få magt end til at værne om de danske frihedsværdier. Derfor har man nu lavet en pagt med det muslimske miljø, hvor man har fået den største del af sin opbakning fra, men til gengæld nu skal levere ved at rulle udlændingestramningerne tilbage.

Morten Østergaard og Pernille Skipper er mere optagede af at få ministerposter end at se på, hvad konsekvensen af deres handling bliver.

Det er nemlig muligt helt at afskaffe demokratiet med demokratiet selv; dette kan man se et nuværende eksempel på i Belgien, hvor partiet Islam helt åbenlyst bebuder, at når det får magten, så indføres Islamisk stat med sharialoven.

Islamister er nemlig overhovedet ikke demokrater, men de udnytter gerne demokratiet for at få deres egen lov indført.

Det er på vej i Danmark, godt hjulpet på vej af Østergaard og Skipper, der på den mest antidemokratiske vis har været på stemmehugst i de muslimske ghettoer, hvor stemmekvæget er dikteret af imamerne til, at de skal stemme på EL eller R.

De to partier har f.eks fået stemmer fra Tingbjerg, hvor man har kønsopdelt svømning og dette, som symbol på kønnenes ulighed, bifalder man indirekte ved at lave den type aftale som de to partier nu har gjort.

Befolkningsudskiftningen stemmer for mere befolkningsudskiftning via Danmarks islamparti: Det Radikale Venstre.

En uhyggelig udvikling. Islam er blevet en politisk magtfaktor via de hundredetusinder muslimer, som visse danskere har ladet strømme til Danmark fra Mellemøsten, Pakistan og Afghanistan.

Husk, hvem der tillod denne katastrofale befolkningsudskiftning, den dag Dannebrog er udskiftet med det sorte islamisk stats flag.