Folketingets ulige fordeling

Flere kvinder i Folketinget og regeringen er fint nok, men det er kritisabelt, at stort set alle er akademikere, og det er et usundt i et folkestyre. Uden at komme nærmere ind på fakta, så er ikkeakademikere ikke de mest kreative. Der sørger universitetet for, hvor opgaver ikke løses med kreativitet, men af fakta. Det ser vi især i erhvervslivet, hvor kun få akademikere ejer deres arbejdsplads.

Vor nye Folketing har en håndværker i regeringen og endda en såkaldt sort. Han ender med at blive en af vore vigtigste regeringsmedlemmer.

Både kommuner og politiet bør også lade kreative ansatte komme i topstyring og ikke kun akademikere. Militæret er undtagelsen, der er toppens og mellemtoppens akademikere. Det vil sige: alle med en årelang uddannelse.