Folketinget er selv ude om det hvis det ender med gule veste

Oprør: Forleden var det Britta Schall Holberg, der undrede sig over danskernes tålmodighed, og at vi fandt os i meget fra Folketingets side.

Udbetaling Danmark sendte mig et ekstra pensionsmeddeles. Der står; "Regeringen havde i finansloven for 2019 vedtaget, at pensionen skal stige yderligere fra januar 2019". Fint, tænkte jeg - vi er ikke vant til, at pensionen skal stige ekstra, så endelig gjorde denne regering noget godt - men der er jo også valg inden så længe.

Med store forventninger vendte jeg brevet for at se resultatet. Hvad står der så? 18 kr. - og efter skat 11 kr.- for to måneder! Fremover bliver det ni kroner pr måned før skat. Samme dag havde jeg læst vores fjernvarmeværks nyhedsbrev. Der stod, at som følge af regeringens fjernelse af tilskuddet til værker, der var tvunget til at aftage naturgas, ville vores udgift til varme i år stige med 4000 kroner.

Hvis der kommer gule veste på gaderne, så er det Folketinget selv, der har bedt om det.