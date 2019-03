Man taler og skriver meget om ligestilling og om fædre, der har og skal have barselsorlov. Jeg er helt sikker på, at hvis det havde været en mand, der havde stået med et barn på armen i folketingssalen, så var han også blevet vist ud.

Jeg synes for øvrigt, at det er i orden. Folketingssalen skal bruges til debatter og afstemninger og ikke til vuggestue.