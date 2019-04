Politik: Der stod ikke skrevet ved min vugge, at jeg skulle blive en stor politiker - og det blev jeg så heller ikke. Det er egentligt ikke mærkeligt. Da jeg i 1977 blev medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe, blev jeg både forundret og imponeret. Det var cand. polit'ernes paradis. De belærte os om økonomiske teorier. Keynes, Adam Smith osv. Jeg fandt ud af, at jeg var keynesianer. Det havde jeg aldrig vidst før.

Selv om jeg havde interesseret mig for politik fra min ungdom og havde klaret mig rimeligt i sogne-, by- og amtsråd, så følte jeg mig på mange måder som en fremmed fugl i Folketinget. At arbejde ud fra teorier var helt ukendt for mig. I mit arbejde som laboratorietekniker var jeg vant til at arbejde med facts og kendsgerninger. Når jeg havde lavet en kemisk analyse af en messingprøve - som jeg lavede tusindvis af i min ungdom - og fandt ud af, at den indeholdt 65,4 procent kobber, så ville en laborant i London, Detroit eller Tokio komme til nøjagtigt samme resultat - af den simple grund, at det var det, der var indholdet. Det var en kendsgerning.

I Folketinget hersker teorierne. Her er man i de senere år plaget af et stort antal universitetsuddannede især cand. scient. pol'er, som er uddannet til at se bort fra verden omkring dem og basere deres verden på teorier og højtflyvende tanker.

De borgerlige partier har en teori: Hvis vi sænker skatten for erhvervslivet, så får vi alle en højere levestandard. Særligt Liberal Alliance prædiker det evangelium. Men deres leder er jo også cand. scient. pol. Det ved de bare ikke en pind om. Det kan lige så godt være det modsatte. Den danske befolkning ved nemlig godt, at høje skatter betyder uddannelse, omsorg og tryghed - og det vil sige høj levestandard. Så må vi give afkald på en ekstra tur til Mallorca.

En anden borgerlig teori: Vi kan bekæmpe kriminalitet med hårdere straffe. Det kan man bare ikke finde noget bevis for. Se bare på USA: Selv med dødsstraf kan man ikke fjerne kriminalitet. Men det er jo også bare Pape Poulsen-teori.

De teorier, der fremsættes i den socialdemokratiske gruppe, er ikke særligt meget bedre.

Se nu bare på cand. polit'en over dem alle, min partifælle Jens Otto Krag. Han truede i fjernsynet sidst i september i 1972 - ugen før afstemningen om tilslutning til EU - (dengang EF): Hvis vi stemmer nej på tirsdag, så får vi nedgang i levestandard, og vi får massearbejdsløshed. Så blev folk så bange, at de skyndte sig hen og stemte ja. Og så fik vi massearbejdsløshed. Den toppede, da Schlüter gik af i 1992 - og den varede århundredet ud.

For tiden tror alle, at Brexit vil betyde en katastrofe for England og for dansk landbrug. Ro på, som man siger på moderne dansk. Det er jo kun en teori. Jeg kunne da godt forestille mig, at det engelske pund faldt så drastisk, at England blev et slaraffenland for indkøb og turisme.

Men det er nu bare min teori.