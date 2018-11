Folkeskolens evige konstruktionsfejl. Staten bestemmer - kommunerne betaler

Hvad sker der med elevers og forældres retskrav, når der spares på folkeskolen? Svaret er enkelt. Det udhuler undervisningens kvalitet, og de fagligt og socialt svageste elever rammes som altid hårdest. Besparelser på folkeskolen er desværre fortsat aktuelle i de fynske kommuner og her senest i Odense kommune.

Inden jeg uddyber elevernes retskrav, ifølge folkeskoleloven, er det værd at pege på tre forhold, som har forfulgt folkeskolen.

For det første er det folkeskolens evige konstruktionsfejl, at det er staten, regeringen og Folketinget, som beslutter skolens mål, indhold og undervisningstimetal, mens det er kommunerne, der skal finde pengene til skolens drift.

For det andet er det folkeskolens styringshelvede med folketing, regering, undervisningsminister, byråd, skoleforvaltninger, skolebestyrelser og skoleledere. Alle vil med deres magt sætte præg på skolen.

Endelig har regeringen og Folketinget gennem de seneste 10 år klart nedprioriteret den offentlige kommunale sektor og dermed også skolen. Det skal ses i lyset af, at vi som samfund er lige så rige her i 2018 som før finanskrisen i 2007. Men der er besluttet en klar omprioritering af samfundets ressourcer væk fra den offentlige sektor med lettelser i skatter og afgifter.

For at tydeliggøre elevernes retskrav kan vi se på en række bestemmelser i folkeskoleloven om undervisningens organisering. Der er specificerede krav til indhold og tilrettelæggelse af undervisningen i skolefagene, valgfag og obligatoriske emner samt til undervisningstiden på hvert klassetrin.

Der skal gives supplerende undervisning til elever med særlige behov og specialundervisning til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte. Forældrene skal regelmæssigt underrettes om elevernes faglige udbytte af undervisningen, og der skal udarbejdes en elevplan til hver elev.

Og så er der nationale test, standpunktskarakterer, projektopgave og folkeskolens afgangseksamen, og jeg var lige ved at glemme partnerskaber med lokalsamfundet og sikkert meget mere. Alt det har elever og deres forældre et retskrav på, at det skal fungere tilfredsstillende i folkeskolen. Men det er også her, at skolederen skal finde de besparelser, som kommunen beslutter.

Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden at udhule retskravet, når man som i Odense har en nettodriftsudgift pr. elev, der i forvejen ligger i den laveste femtedel af landets kommuner. skolelederne, skolebestyrelser, og vi andre sidder i saksen. Hvor meget kan man udhule elevernes retskrav for at få skolens tildelte økonomi til at hænge sammen?

Det hele kan tydeliggøres med skolens inklusionsopgave. Efter inklusionsloven i 2012, hvor specialundervisning blev reduceret, er der fortsat op til 15-20 procent af elever i alle klasser, der ikke får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, medmindre de modtager tilpasset støtte og hensyntagen. Det gælder bl.a. elever med læsevanskeligheder, elever i adfærdsproblemer med og uden diagnose samt elever med omfattende vanskeligheder i de fleste skolefag. Her rammer sparekrav hårdt, måske katastrofalt, for den enkelte elevs fremtidige udvikling.

Ved inklusion af elever med særlige behov ved vi, hvad der skal til: Kommunerne må undlade at gøre inklusion til en sparerøvelse, så de midler, der blev fjernet tilbageføres til området, at den viden der gik tabt, da man reducerede antallet af specialskoler og specialklasser skal genetableres, og at der er et ressourcecenter på hver skole med den viden, kompetencer og økonomi, som kan sikre kvaliteten i inklusionsindsatsen på skolen.

Skolens undervisning bygger på elevernes og forældrenes retskrav, som det er beskrevet i folkeskoleloven. Derfor er det uholdbart, at besparelser udhuler undervisningens kvalitet, og at de fagligt og socialt svageste elever rammes hårdest.