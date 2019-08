Læserbrev: Folkeskolen har mange opgaver, og forældrene har mange forpligtigelser. Enhver undervisningsminister ved jo med sig selv, at hele fundamentet til et sikkert voksenliv går gennem folkeskolen, og den skal derfor have tilført passende penge til at stå på mål for det samfund, vi er omgivet af.

Det siges jo, at vi kommer til at ligne USA, gud forbyde alle de tragiske skyderier med masser af dræbte. Det er jo fuldstændigt vanvittigt. Det bliver man ganske enkelt nødt til at forholde sig til i folkeskolen og i de små hjem. Vi lever i et multikulturelt samfund, hvor der ikke skal ret meget til, før der er ild i krudttønden.

Fundamentet er, at man har respekt for hinanden. Dermed ikke sagt, at man skal være enig i det, andre gør. Man må godt mene, at det er forkert, at man ikke kan tale dansk, når nu man har boet her i 20 år eller mere. Det er også rigtigt, at vi bliver nødt til at bede etniske danskere af anden oprindelse om af forstå, at danske traditioner er nogle, vi har haft, før de kom hertil, og de bør respekteres.

En anden ting er den stigende brug af lattergas og lightergas, som unge mennesker mener, det er sjovt og dejligt at bruge som rusmiddel. Jeg kan sige som ældre professionel i den pædagogiske branche, at det er dybt godnat at ty til den slags slige ting. Hvorfor vil mange jo nok spørge? Ganske enkelt fordi det slår hjernecellerne ihjel, der ikke kommer igen, og det er dumt.