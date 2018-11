Folkeskolen. Det virker mærkeligt, hvad der foregår i Odense

Jeg hører ofte, at regeringen "sparer på folkeskolen." Det er ikke korrekt - men det er heller ikke det værste. Det værste er, at påstanden fjerner fokus fra, at det er kommunerne, der driver og finansierer folkeskolen - ikke staten.

Bliver der sparet på folkeskolen, og det gør der nogle steder, er det en lokal beslutning, som bliver truffet af de folkevalgte i den pågældende kommune.

Man kan eksempelvis tage min hjemby Odense, hvor socialdemokraten Peter Rahbæk Juel leder kommunen med rødt flertal. Her har det beløb, man politisk har besluttet at bruge, udviklet sig fra 70.418 kroner per elev i 2011 til 68.686 kroner per elev i 2017. Til sammenligning var landsgennemsnittet i 2017 74.734 kroner per elev. Det er en lokal og politisk beslutning, der er truffet i Odense, at man vil bruge færre penge på folkeskolen.

Dertil kommer, at der også omfordeles penge internt mellem de odenseanske folkeskoler. En folkeskole i eksempelvis Skt. Klemens kan teoretisk set godt ligge langt under landsgennemsnittet, fordi byrådet har besluttet en omfordelingsmekanisme, der flytter rundt på pengene mellem kommunens folkeskoler. Og hvis man som forælder oplever, at der ikke er råd til salt til æggene i madkundskab, kan det derfor godt være sandt.

Derudover kan man så iagttage et par andre paradokser og mærkværdigheder i Odense.

I 2017 var der kommunalvalg i Danmark. Socialdemokratiet i Odense gik til valg på den såkaldte "velfærdsprocent." Altså at hæve skatterne. Socialdemokratiet ønskede med velfærdsprocenten at styrke kommunens indsats for de yngste børn, for skolebørnene og for de ældre borgere. Socialdemokratiet vandt som bekendt borgmesterposten i Odense på dette program, og de har hævet skatterne som annonceret.

I disse uger har man så kunnet læse om de politiske drøftelser om det sparekatalog, der er lagt frem i Odense. Her skal der skæres 43,6 millioner kroner i næste års børnebudget. Man ønsker eksempelvis at skære en time af børnehusenes åbningstid, halvere svømmeundervisningen, spare på folkeskolernes pædagoger og nedlægge elitesportsklasserne. Der er også forslag om såkaldte "rammereduktioner" på dagtilbud og skoler, hvad det så end er.

Politisk er det alt sammen helt legitimt. Men det var ikke det, man gik til valg på.

Og det er ikke den historie, som f.eks. Mette Frederiksen fortæller, når hun siger, at hun vil være "børnenes statsminister".

Det skal siges, at der ikke nødvendigvis er nogen direkte sammenhæng mellem, hvor mange penge en kommune bruger på folkeskolen, og den trivsel og de faglige resultater, eleverne og skolerne opnår. Men Socialdemokratiet sætter konsekvent lighedstegn mellem forbrug af skatteydernes penge og kvalitet. I det lys virker det ærlig talt lidt mærkeligt, hvad der foregår i Odense.