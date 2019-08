Folkeskole. Pædagogerne har deres del af æren

Læserbrev: Jeg må indrømme, at jeg blev overrasket over at læse i FS om lærer Niels Munkholm Rasmussen, der i den grad kunne gå i selvsving over en folkeskole, som han selv er en del af.

Jeg anerkender folkeskolens store betydning for vores samfund, men helt at undlade at nævne de pædagoger, der i dagligdagen kæmper for at gøre børnene skoleparate fra de starter i vuggestuen til de skal starte i nulte klasse i skolen, er mig en gåde. At de ikke bliver inddraget og bliver gjort til genstand for et fælles mål for børnenes bedste, når NMR vil beskrive folkeskolen.

Jeg husker min skoletid i Nyborg som særdeles stigmatiserende i halvtredserne hvor jeg blev anbragt i hjælpeklasse fordi jeg var ordblind. Det var en daglig kamp for overlevelse, hvor vi blev ydmyget med ord om, hvor ringe vi var som de skarnsunger, vi nu engang var, ifølge lærerne.

En start på livet helt ud over det almindelige, skal jeg love for. Der er bestemt ikke noget at lovprise skolen for, tværtimod. I to år blev jeg bespist sammen med de andre fattige børn fra Nyborg på det, vi kaldte menighedshjemmet, hvor nonnerne fra Stella Maris stod for bespisningen. Grundlaget for det samfund, som vi har i dag, er, at vi har haft en stærk fagbevægelse, der har stået fast og kæmpet for deres medlemmers rettigheder. Det glemmer NMR total i sit forsvar for folkeskolen. Men tingene hænger altså nu engang sammen, uanset om man vil eller ej, for eller imod fagforeninger, men de var med til at skabe det gode samfund, et samfund andre lande kunne lære noget af.

At gå i en hjælpeklasse, hvor klasselæren var skolepsykolog og i den grad en sadist, der bankede os, når det passede ham. Samtidig kunne man så se, at han var formand for socialudvalget i Nyborg. Det er det, man kalder op ad bakke. At jeg kæmpede mig op og uddannede mig til at være censor i specialpædagogik i 21 år, kan jeg bestemt ikke takke folkeskolen for, men skyldes nærmere indebrændt stædighed over at være blevet behandlet så usselt og nedværdigende, så derfor skulle det modsatte bevises.