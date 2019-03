Folkepension: Lad os råbe i kor af alle kræfter

Jeg har sammen med mine ca. 800.000 lidelsesfæller modtaget min nye "lønseddel" fra Udbetaling Danmark vedrørende min fremtidige "lønforhøjelse". Kære medborgere, I som er så heldige ikke at være folkepensionister, hvordan kan I være med til at acceptere vores usle folkepension? Ja, jeg vil ikke engang undskylde udtrykket vores "ussel folkepension". Jeg kan informere jer om. at vor månedlige folkepension er steget med 12 kroner til 6327 kroner, vær så god og spis.

Når man tænker på, at der er skåret kraftig i hjemmehjælpen, hvordan kan I, som ikke er folkepensionister, acceptere, at cirka halvdelen af vore nuværende folkepensionister lever en kummerlig tilværelse? Disse medborgere bydes dette som tak for at havde været en medvirkende faktor til, at I kan leve et liv i velfærd, for mine 50 procent medfolkepensionister gør det ikke.

Personligt er min kone og jeg så heldig stillet, at vi har kunnet spare op, så vi kan leve et liv på samme niveau, som vi havde, da vi var på arbejdsmarkedet, og det kan heldigvis også ca. 50 procent af de nuværende pensionister.

Men jeg vil gerne appellere til, at der er nogle ihærdige medborgere, som vil være med til at ændre på levevilkårerne for de dårligst stillede folkepensionister, for vi har brug for alle kræfter, der vil råbe vore politikere op. Vi må se i øjnene, at der kun en vej til at opnå bedre levevilkår for vore pensionister, og det er den politiske.

Så, kære medborgere, lad os løfte i fælles flok og håbe på, at dette lille opråb kan lokke nogle ildsjæle frem, som vil gøre en forskel.