Læserbrev: I avisen 5. marts var der et indlæg af Niels Hansen, Høgevænget 14, Odense NV, som jeg er delvis enig i.

Dog vil jeg stærkt anbefale, at når man fremkommer med kritik af de bestående forhold, så skal man være objektiv og fremkomme med de reelle oplysninger. Oplysningen om folkepensionens grundbeløb er korrekte, men stort set alle folkepensionister få da et pensionstillæg af varierende størrelse og det bør da indgå i oplysningerne. Det er helt sikkert, at de allersvageste og allerdårligst stillede folkepensionister får det fulde tillæg som er på 6.923 kr. pr. måned for enlige og 3.453 kr. pr. måned for ægtepar/samboende. Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af det beløb arbejdsindkomsten årligt er over 329.600 kr. og bortfalder helt, når arbejdsindkomsten overstiger 576.400 kr.

Pensionstillægget bortfalder når den årlige indkomst ud over folkepensionen er 356.700 kr. for enlige og 435.000 kr. for gifte/samlevende. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent, når den årlige indkomst er 87.800 kr. for enlige og med 16 procent, når indkomsten er 175.900 kr. for gifte/samlevende.

Ud over pensionstillægget, som tildeles automatisk, er der mulighed for en række tillæg så som mediecheck, ældrecheck, varmetillæg, helbredstillæg, personligt tillæg, ligesom der kan ydes boligstøtte. Alle disse tillæg skal søges, men vil formodentlig blive ydet når betingelserne herfor er til stede.

Jeg selv har nu været pensionist i godt og vel 20 år, og er så heldig, at jeg har en tjenestemandspension ved siden af folkepensionen, men tjenestemandspensionen har jeg også bidraget til i de 38 år jeg var ansat i staten, og derud over betaler jeg i 2019 117.000 kr. i skat af pensionen, så den bemærkning, der meget ofte kommer fra politikerne om de øgede udgifter på grund af et stigende antal ældre, er vi i høj grad selv med til at bidrage til. Af de 117.000 er ca. 90.000 ren kommuneskat.

Jeg vil foreslå, at Ældreråd, Ældresagen og andre organisationer og gerne familiemedlemmer, der færdes blandt ældre, gør en ihærdig indsats for at oplyse om de faktiske forhold, vi vil så finde ud af at det er såmænd ikke er "så ringe" endda.