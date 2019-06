Folkepension. I skulle skamme jer

Læserbrev: Der er ikke et eneste parti, som ikke har lovet forhøjelse af diverse sociale ydelser til alle grupper i vores samfund, og dog er der en gruppe medborgere, som gennem adskillige år har fået deres ydelse/folkepension forringet, uden at det på nogen måde har anfægtet partierne i Folketinget.Folkepensionister, som kun har deres folkepension, kan se den udhulet dag efter dag. Det har nu nået et punkt, hvor folkepensionen er ved at nå fattigdomsgrænsen. Men da der åbenbart ikke er stemmer i denne befolkningsgruppe, lader alle partier ganske enkelt, som om folkepensionisterne ikke eksisterer. I skulle skamme jer.