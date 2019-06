Folkemøde: Når Overdanmark fejrer sig selv

Læserbrev: Så er det heldigvis overstået: Overdanmarks selvudstillende fejring af sig selv på det såkaldte "Folkemøde" på Bornholm. De har været der alle sammen: Landspolitikerne, centraladministrationens embedsmænd, spindoktorerne, borgmestrene, regionernes og kommunernes topembedsmænd, lederne af de store organisationer, erhvervslivets tunge drenge, journalister og fotografer i hobetal og mere eller mindre kendte "kendisser". Heldigvis deltog også nogle efterskoleelever, der var der for at samle gratis merchandise og hygge sig. De var sandsynligvis nogle af de få, der via deres skolepenge, betalte for sig selv. Resten var der for andres penge. Ikke mindst skatteydernes. Klaus Riiskjær-Petersen og Rasmus Paludan var der også; de fik jo deres deltagelse betalt af partistøttekroner. Lad os huske det til en anden gang. Deres opstilling til Folketinget var vel reelt en avanceret form for crowd funding.

Nu er der nok en del læsere, der vil mene, at jeg er en gammel, sur pensionist, der blot ikke har råd til at tage til Bornholm - slet ikke. Men at skulle høre på, at det her er et "folkemøde" og en fejring af demokratiet, det er simpelthen for langt ude. Det er elitens (eller den såkaldte elites) fejring af sig selv - og for andres penge. Samtidig gider jeg ikke høre mere om, at ikke mindst kommunernes økonomi er så ussel, at man må skære ned på børnepasning, skolegang og ældrepleje. Det er ganske simpelt for meget.

Signalværdien af det her cirkus stemmer meget dårligt med det, vi skal høre i hverdagen. Tænk, hvis deltagerne tog sig sammen og selv betalte, kunne det måske afføde i det mindste en lille smule respekt. Til sidst til medierne: Hold da op, hvor er I totalt til grin i jeres kritikløse liggende på maven for det her cirkus, men på den anden side - I er jo en del af showet, ikke sandt?