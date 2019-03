Læserbrev: Jeg forstår godt, at mange borgere er uforstående og bekymrede over, at de gang på gang skal høre om og opleve faldende kommunal service, på trods af de meget store indtægter, som kommunerne har.

Dette gælder ikke mindst på ældreområdet. Alt for mange ældre får ikke den hjælp, som de har brug for. Dette er ikke acceptabelt, ikke mindst når det drejer sig om den hjælp, som har direkte relation til den ældres behov for personlig pleje og observation af evt helbredsproblemer.

Det skal blive meget bedre. Vi kan starte med at kigge på fordelingen og organiseringen af ressourcerne i kommunerne. Alt for mange ressourcer bruges på medarbejdere, som ikke skaber værdi for borgerne. Der bruges alt for mange penge på administrative medarbejdere, som i øvrigt også har alt for stor indflydelse på ressourcefordelingen og organiseringen i eksempelvis hjemmeplejen.

Fokus og ressourcer skal tilbage til kerneopgaverne. Og vi bliver nødt til at have et markant opgør med og reduktion af al den unødvendige og tidsforbrugende dokumentation. Og ikke mindst skal vi have styrket fagligheden og ledelsen af denne.

Det skylder vi borgerne. Vi kan ganske enkelt ikke være andet bekendt.