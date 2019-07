Fokus. Gammel vin på nye flasker

Læserbrev: Sammenligner man de mange nye byrådspolitikere med flasker, og Task Force Velfærd med vinen, så har man fanget essensen i ordlyden i "gammel vin på nye flasker". Ikke et ondt ord om taskforcen, de har gjort et udmærket stykke arbejde, omend forudsigeligt. Problemerne i Odense er kendte, selv antallet af de ældre har været kendt længe. Og at der kommer flere børn med flere indbyggere chokerer vel heller ikke?

At Odense har problemer med at få flere til at tage arbejde eller omskole sig, er desværre heller ikke en nyhed, ej heller konsekvenserne, der følger. Manglende velfærdsmedarbejdere, murere, elektrikere etc.

Udfordringerne kender vi. De er stort set de samme de sidste 25 år. Løsningsforslagene er der nye af. Blandt andre mulighederne for at bruge velfærdsteknologi, anskaffelsen af velfærdsmedarbejdere og at flere skal med i arbejdsfællesskabet. Også den hævede pegefinger over for de unge, der ikke møder op i skolen, især i de store klasser. Og så opfordringen til at bryde de gamle strukturer ned og bygge nye op.

Det sidste gode råd fra taskforcen "Skarpere fokus på at opnå forandring for borgeren" kunne godt have været en kærlig hilsen til byrådet. For skal det overhovedet give en mening med taskforcen, må det kræve en forandring i byrådet.

Det er valgt af borgerne til at tage beslutninger og tage handling med borgmesteren i spidsen. Det kræver visioner, der følges op med konkrete mål. Brug taskforcen med omtanke. Planlægning af arbejdsgangen, og løbende evalueringer med delmål. Det kræver en dygtig politisk ledelse, hvor egoisme, partipolitik og topstyring bliver begravet med blokpolitikken. Det er der heller ikke noget nyt i. Det nye ville være, at borgmesteren viser viljen, tager konsekvensen og tager skridtet frem, og leder et samlet byråd, til gavn for borgerne og virksomhederne i Odense. Fra start til slut. For børnene og den svageste gruppe af de ældre.