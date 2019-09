Før det er for sent: Omfavn hinanden og verden

Læserbrev: Forleden kom jeg til at tænke på, hvornår det egentlig gik op for mig, at jeg en gang skal herfra - at jeg en gang skal dø. Jeg var ikke ret gammel. Jeg tror, det også kom sig af, at jeg da aldrig nogensinde ville kunne tage afsked med mine allerbedste legekammerater. Lige siden har jeg forsøgt at udnytte tiden bedst muligt, lige siden har jeg værnet om mine inderste værdier - allermest de mennesker, som virkelig betyder noget for mig. Det drejede dernæst mine tanker ind på nærhed.

Nærhed bør opsøges - nærhed til de mennesker, vi oprigtigt holder af. Det er, når man føler sig godt tilpas, at egne glæder, indre værdier og muligheder blomstrer. Det er så givende og tilmed gratis. Det smitter positivt af - smitter af på både giver og modtager.

For et stykke tid siden læste jeg, at den forgudede Liverpool fodboldstjerne Mohamed Salah en dag kørte tilfældigt forbi to mindre drenge. Drengene genkendte deres store idol, hvorefter de tog i løb efter Salahs bil. Desværre løb den ene dreng direkte ind i en lygtepæl og blev blodig tilredt. Mohamed Salah fik hændelsen med, vendte om og sikrede sig, at intet alt for alvorligt var sket. Drengene fik - trods skrammerne - deres livs oplevelse (deres idol på tæt hold), og Salah gav sig god tid til et kærligt klem plus fælles billeder - hvilken karakterstyrke. De to drenge vil medtage denne lille stjernestund resten af deres liv.

Jeg ville ønske, at verden havde mere af noget sådant (selvfølgelig uden uheld/skader). Hvorfor kører vi så ofte bare forbi hinanden? Hvorfor stopper vi ikke op og drysser glæde rundt? Jeg tror, omgivelserne ville søge at indfange det. Måske ville det endog udløse et klem som tak. Herfra drejede mine tanker sig ind på omfavnelse.

Det er dejligt at omfavne og dejligt at blive omfavnet. Det kan endda gøres uden ord. Den ekstra dimension er selvfølgelig at føje ord til handling. At kunne kommunikere godt og ordentligt er vejen ind til ethvert menneskes hjerte. Nuvel, der kan opstå uenigheder/uoverensstemmelser etc. Meninger kan gå i forskellige retninger, men ingen har gavn af at gå ind i en krig. Ingen har lyst til at omfavne sværdslag, hvorfor løsningen er at holde sig væk fra dette. Når noget går i hårdknude, kan knuden nogle gange løses op, men det bliver aldrig rigtig godt. Der vil - for evig tid - være knuder på tråden. Alt for ofte kommer noget snigende tilbage, hvorfor det handler om at finde nye veje/venner etc. Livet er nemlig for kort til spildtid. Således er den eneste tilfredsstillelse i livet at leve livet.

Verden ejes af os alle. Verden er vor fælles spilleplads. Jeg ville ønske, at alle kunne finde ind til deres egen og allerbedste legeplads. Det skal altså være en nydelse at leve - og leve med andre. Det bedste er dog, at vi vælger selv legekammeraterne. Jeg har valgt mine, og fra nu af vil jeg begrave de svære og sære ting og kaste min livsenergi ind over de nære ting.