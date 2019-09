Fødevarer. Innovation med bæredygtighed

Læserbrev: I fire år har vi forsøgt at råbe den gamle miljø- og fødevareminister op. I fire år har vi stået og set ministeren gøre problemerne med klima og miljø værre i stedet for bedre, når vi taler fødevareproduktion.

Nu blæser de to nye fødevareministre Mogens Jensen og klimaminister Dan Jørgensen til kamp - men tør de lytte til de små, innovative virksomheder i Danmark - virksomheder som vores, Flex Fertilizer System, i Odense, der har løsningerne på mere bæredygtig, mere energirigtig, mere miljøvenlig, mere klimavenlig fødevareproduktion - vel at mærke uden at det går ud over effektiviteten, så produktionen ikke optager mere plads i naturen samtidig?

Ved at udnytte næringsstoffernes indbyrdes synergier, når vi formulerer, kan vi undgå størstedelen af ammoniak-tabet. Størstedelen af lattergasproduktionen. Udbringe næringen mere præcist. Reducere forbruget. Og undgå at det havner de forkerte steder. Vi formulerer kun med rene næringsstoffer og naturlige bærestoffer, der enten optages og bruges af planten eller fungerer som næring for de mikroorganismer, der hjælper os med at forbedre effektiviteten.

Men det kræver, at ministrene vil lytte. Tør lytte. At de vil åbne øjnene og faktisk se muligheder, ikke bare bruge tid og penge på dyre rapporter og store lobby-dominerende virksomheders allerede dominerende og gammeldags produkter.

Kig forbi i Odense. Vi er klar til at løfte Danmark ind i fremtiden.