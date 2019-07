Fødeklinik. Har man spurgt kvinderne, der skal føde?

Læserbrev: Overlægerne på fødeklinikken mener, at man kan spare penge ved at centralisere fødslerne til Odense. Hvem har glæde af centralisering? Det har lederne af afdelingerne. En afdeling er som en pyramide: jo større bund, jo højere top og jo flere højtlønnede ledere og højere status for lederne.

Når regnskaberne bliver lavet efter centraliseringen, bliver det svært at finde besparelsen, men til gengæld er der en masse mennesker, der har fået store ulemper at det. Har man spurgt kvinderne, der skal føde, om de synes, det er en fordel, at de måske skal køre op til 100 kilometer for at komme på fødeklinik? Jeg tvivler meget på det.

I overlægernes redegørelse kan jeg ikke se, at hensyn til de fødende kvinder ikke er medtaget i deres betragtninger.