Fodbold. Nye tider i Brøndby

Læserbrev: Nu har denne avis jo ikke for vane at skrive ret meget om Brøndby. Kun når der er ballade, så er det sikkert, at avisen beretter om Brøndby. Men Brøndby har ansat en ny sportsdirektør, og BIF-aktien stiger.

Brøndby er en klub, som man enten hader eller elsker - jeg hører til de sidste. Alle superligaklubber elsker Brøndby, ikke sådan bogstaveligt, men rent økonomisk, for klubben skaber nemlig omsætning. Hvem husker ikke Horsens, der klagede til DBU over, at de skulle spille en kamp mod BIF uden Brøndbytilskuere, fordi tilskuerne ikke havde opført sig ordentlig? Når OB spiller mod Brøndby, er der som regel 10.000 tilskuere, og uden at forklejne Horsens og Sønderjylland er det nok ikke det antal, der kommer på stadion.

Måske vi i fremtiden vil se de mange unge fodboldtalenter i Brøndby på superligaholdet. Kikker man sig rundt, kan alle de, der har været vejen forbi Brøndby, sagtens sættes sammen til et par superligahold. Nu er bolden rund, og alt kan ske, men jeg ønsker alt godt til Brøndby med de nye tider og til dansk fodbold i al almindelighed.