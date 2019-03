Flytning. Vælg den lokale løsning

Aarup: I januar blev vores indbo flyttet fra et hus i Aarup til opmagasinering halvanden måned i Odense og derefter til en lejlighed i Gladsaxe. Vi har gruet for flytningen. Før flytningen fik vi cirka 15 tilbud over nettet, - det var uoverskueligt og meget upersonligt.

Lokalt fandt vi Aarup Flytteforretning, og de var meget imødekommende og hurtige. Dorthe fra firmaet besøgte os og tog en vurdering af mængden af indbo for at kunne udarbejde et tilbud. Tilbuddet kom, og det var rimeligt i forhold til dem, vi fik på nettet, så vi takkede ja og valgte det personlige, lokale firma.

På fraflytningsdagen arbejdede to flyttemænd effektivt og kompetent og kørte vores indbo til opbevaring i firmaets lokaler. Efter halvanden måned i Odense blev vores indbo atter sat i en flyttebil og kørt til Gladsaxe, båret ind i vores lejlighed effektivt og kompetent. Flyttemændene har været venlige, imødekommende og hjælpsomme. Alt er behandlet med omhyggelighed. Og afregningen ... afslag i pris, fordi timeforbruget var mindre end beregnet.

Vi vil gerne anbefale Aarup Flytteforretning til alle, der har brug for en god, personlig flytning.