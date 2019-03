Flygtninge. Det er gået helt galt med Dansk Folkeparti

Jeg læser 11. marts indlægget fra Kirsten Stenmann. Jeg skriver for at bakke dig op i dit indlæg.

Jeg er i dag ikke politiker, men har faktisk været det for mange år siden, men fik nok af dette, så beskidt var jeg ikke, og ønskede ikke at blive det.

Hvorfor har vi så meget imod flygtninge i Danmark?

De gør os intet. Jeg har også mødt flygtninge flere steder og kender nogen der, hvor jeg bor i dag, og de er verdens dejligste mennesker og viser stort hensyn. Siden Dansk Folkeparti er kommet ind i Folketinget, er det gået helt galt.

En del politikere påstår, at Danmark er et kristen land, så vi vil ikke høre på jeres tro, som måske er muslimsk. Hvordan kan nogen dog udlægge kristenbudskabet sådan? I har overhovedet ikke forstået, hvad kristendom er. I har stillet det hele på hovedet.

En kendt dansk statsminister sagde engang: DF bliver aldrig stuerene. I dag vil mange jo mene, at han ikke havde ret, når man tænker på, hvordan DF har fået indflydelse. Men denne statsminister havde så fuldstændig ret: DF er ikke blevet stuerene, men det lykkedes DF at forurene det meste af Folketinget.

De borgerlige har bøjet sig for DF, og nu minsandten om ikke også Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen er begyndt at bøje sig for dem. Det er ganske forfærdeligt at tænke på. Alle, der bøjer sig for DF, er utroværdige at stemme på - det nærmer sig landsskadelighed virksomhed at støtte et så umenneskelig parti. Det er et stort, sort kapitel i dansk historie.