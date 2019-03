Flyafgift vil ramme Billund lufthavn hårdt

Miljø: De Radikale, Alternativet, Enhedslisten og SF har nu alle foreslået en flyafgift. Derfor vil et rødt flertal efter valget være en rigtig dårlig nyhed for Billund Lufthavn, der er en af de helt store vækstdrivere i Vestdanmark og beskæftiger op mod 1700 ansatte . Heraf er ca. 800 lufthavnens egne medarbejdere og ca. 800-900 ansatte i de øvrige firmaer i lufthavnen.

I modsætning til Københavns lufthavn, der er beskyttet mod konkurrence af afgiftsbelagte broer, er Billund nemlig i direkte konkurrence med lufthavnen i Hamborg.

Derfor vil en ekstra dansk skat på flytrafik, der mindsker lufthavnens konkurrencedygtighed, hurtigt få effekt på antallet af ansatte og passagerer i Billund Lufthavn. Fuldstændig på samme måde som de mange danske punktafgifter på forbrugsvarer i årenes løb har flyttet vækst og arbejdspladser fra Sydjylland til syd for grænsen.

Derudover vil en flyafgift ramme social skævt, fordi en flyafgift forholdsmæssigt rammer lavindkomstgrupperne hårdest.

Ifølge f.eks. Enhedslistens forslag vil en tur til Sydeuropa for en familie med to børn årligt koste 600 kroner ekstra på økonomiklasse, og 1320 kroner ekstra, hvis familien vil på to ture.

Vi har brug for internationale løsninger og en styrket forskning og udvikling af alternative brændstoffer til luftfartsbranchen. Ikke danske særskatter, der især vil koste vækst og arbejdspladser vest for Storebælt.