Flere borgere koster flere penge

Vi står overfor en massiv udfordring, ikke bare i Odense, men i hele landet. Demografien udfordrer vores allesammens velfærd, og derfor skal vi udvise rettidig omhu når budgetterne skal lægges de kommende år.

Den store ændring i demografien udspringer af en positiv udvikling i vores samfund, vi får flere børn og vi bliver ældre end vi gjorde for blot 20 år siden. Det er gode nyheder, men det er også dyre nyheder. Vi skal glædes os over den samfundsudvikling, der sker på demografien, samtidigt med at vi skal stå vagt om velfærden og sikre at Odense som by, er klar til de udfordringer vi går i møde i de kommende år.

Vi står bedre rustet til den nationale udfordring i Odense Kommune end de gør i mange andre kommuner. Det gør vi ikke mindst fordi vi valgte at hæve skatten med 0,8 procentpoint. Fakta, der ikke kan bestrides, er at hvis vi ikke havde hævet skatten i Odense Kommune, havde det ikke været 550 mio. kr. der skulle findes de kommende 10 år, men i stedet 900 mio. kr. - der er trods alt fandens til forskel på de to tal.