Fleksibel pensionsalder

Folk skal have pension, inden de er nedslidte. Et godt liv som pensionist forudsætter, at man kan bruge det til noget aktivt. Derfor skal adgangen til pension ikke bestemmes af læger eller andre. Det er jo det samme som at sige, at pension kun er for de nedslidte. Bliver man nedslidt, udbrændt, arbejdsskadet eller arbejdsløs, inden man når sin pensionsalder, skal man - som i dag - hjælpes på andre måder. Vi foreslår delvis borgerløn til denne gruppe af mennesker, men det har intet at gøre med pensionsalder.

På Klaus Riskær Pedersens liste ser vi pension som en velfortjent tak for indsatsen. Man må hjertens gerne byde ind med mere, hvis man kan og vil. Men det er ikke et krav. Pension skal derfor opnås på baggrund af alder og arbejdsindsats. Det er relativt objektive kriterier, og ingen skal blande sig i, om man nu også har ondt nok, eller om man måske lige kunne give et par nap mere, inden den sidste kraft er suget ud.

I vores pensionsmodel kan folk få pension, allerede fra de er blevet 60 år. Alle vil have ret til pension, fra de fylder 75. Det, der afgør, hvornår man kan gå fra, er den arbejdsbyrde, man har påtaget sig gennem livet. Undersøgelser viser, at mennesker med manuelt arbejde får flest arbejdsskader og tidlig udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Det er også dem, som begynder at arbejde i en tidlig alder. Samtidig er de lavere lønnede og lever kortere end mennesker, som udfører ikke-manuelt arbejde. Derfor skal manuelt arbejde tilgodeses i forhold til pensionsalder.

Vi vil give hver borger det samme antal pensionspoint. Pointene udregnes på baggrund af en gennemsnitlig pensionsalder på 70 år. Den er nødt til at ligger deroppe, for at tingene kan løbe rundt, når der kommer flere ældre og flere børn, men der bliver færre til at forsørge dem. Folk skal derfor i gennemsnit arbejde et par år længere end nu. Den pensionsalder på 74,5 år, som følger af den nuværende pensionsregler, er uholdbar. Statsministeren har erkendt, at 70 år er nok til at sikre en forsvarlig balance. Derfor tager vi 70 år som udgangspunkt for beregningen af pensionspoint.

Når man indtræder på arbejdsmarkedet, optjener man sine pensionspoint, og når man har nået maksimum, har man ret til pension. Værdien af pointene afhænger af den fysiske arbejdsbyrde, man udsættes for i sit arbejdsliv. Det er op til arbejdsmarkedets parter at fastlægge værdierne. Der er allerede mange data, man kan trække på - f.eks. arbejdspladsvurderinger, arbejdsmedicinske undersøgelser og arbejdsmarkedets parter, der også er godt kendt med områderne. Det kan blive kompliceret, men de kloge skal også lave noget, inden de går på pension. For hr. og fru Jensen handler det om, at de gennem deres fagforening skal tage stilling til, om de kan se sig selv i systemet, og ellers bare følge med på lønsedlen. Modellen sikrer, at folk med hårdt fysisk arbejde kan gå tidligere end andre. Modellen er også fleksibel og individuel, fordi pensionsalderen følger de skift, man måtte foretage gennem arbejdslivet. Modellen skal suppleres af bedre seniorordninger og bedre muligheder for jobskifte og omkvalificering.

Modellen er selvfinansierende, fordi dem, der går fra senere, betaler for dem, der går fra tidligere. Vi forventer, at en pæn gruppe vil gå tidligere end 65 år, de fleste vil arbejde frem til 70 år, og en stor gruppe vil gå op mod de 75 år. Så længe, flere går senere end tidligere, vil modellen balancere. Bliver det nødvendigt, foreslår vi at spæde op med ekstra pensionsbidrag fra særligt hårdt belastende arbejdsområder.