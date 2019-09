Flagdag. Hyldest og tak til alle udsendte

Læserbrev: 5. september går Dannebrog til tops over hele landet. Vi hylder og markerer med en kæmpe stor tak alle udsendte kvinder og mænd for den store indsats, de har ydet og mange fortsat yder, som udsendte i dag. Dagen omfatter alle, der har været eller er udsendte fra forsvaret som soldater, redningsberedskab, politi, sundhedsvæsen og Udenrigsministerium.

Internationalt anerkendes den flotte indsats, som vores danske udsendte yder rundt i verden, i brændpunkter som soldater og i mange andre sammenhænge. Det kan vi være stolte af, og vi kan med rette sige stor tak til hver og en, der har været eller er udsendt og til vore veteraner.

Nogle kommer desværre også hjem med ar på krop og sjæl. Dem, der rammes, skal vi tages os godt af og gøre alt, hvad der er muligt, for at komme igennem det og forhåbentlig godt videre i livet. Godt, at der nu er iværksat forskellige indsatser for at hjælpe vores veteraner og andre, der har behov for støtte og hjælp efter en hård tid. Vi skylder at gøre alt det, vi kan, for at hjælpe på allerbedste måde.