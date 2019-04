Valg: Folketingsvalget er på vej. Med en fortid som liberal, ved undertegnede præcis hvor krydset skal sættes. Og ikke sættes. Jeg underskriver hellere en djævlepagt, end krydser af ved blå blok, fordi en djævlepagt er præcis hvad blå blok er.

Fremmedfrygt for nedskæringer, sådan fungerer samarbejdet mellem Dansk Folkeparti og regeringen. Det er satans til præmisser at basere magten på. Især fordi den xenofobiske udlændingepolitik burde rive i hjertet på enhver anstændig liberal eller konservativ, og fordi velfærdsforringelserne rammer den typiske DF'er selv. Regeringen skyder sig i foden, DF skyder sig i hovedet. Eller omvendt.

I virkeligheden er der ikke mere borgerlighed i DF, end der er hunde i en hundekiks. Ikke engang nationalkonservatisme? Strømningen som skyller ind over Europa i øjeblikket? Næ, det ligner i højere grad flæskestegskærlighed end fædrelandskærlighed. Elsker man virkelig Danmark? Eller bryder man sig bare ikke om muslimer? Elsker man virkelig Vadehavets tætte stæremønstre og verdens længste kongerække? Eller spytter man bare selvforagten i hovedet på de fremmede?

"Velfærd er jo også at beholde lidt mere til sig selv" sagde Søren Pape Poulsen (K) for nylig. Ifølge de standarder må Cayman Islands være blandt verdens førende velfærdssamfund. Undertegnede har faktisk været der, samfundet som er skarpt opdelt mellem luksushoteller, tegnet som sandslotte, og trailerparks med vilde hunde, der bider til bolle hvis man cykler gennem områderne. Er det idealet?

Der skal stemmes rødt til foråret. Vi står til at vinde. Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, har set skriften på væggen. "Mest sandsynligt er det, at magten skifter ved det kommende folketingsvalg. Sker det, må det borgerlige Danmark bruge lejligheden til at redefinere sig selv i en ny skikkelse". Ja, det vil unægteligt klæde blå blok at frigøre sig fra DF's pivende remse om, at det hele er indvandrernes skyld, aldrig din egen.

Men hvad de sværmeriske partier som Alternativet og Enhedslisten; kan man føre ansvarlig økonomisk politik med dem? Intet er sikkert her i verden, men man kan nok godt regne med, at der bliver gjort noget ved de millionstore gyldne håndtryk til inkompetente direktører, og at bremserne hugges i overfor de neoliberale besparelser på gymnasier og universiteter.

Men hvad så med den yderste venstrefløjs tilgang til udlændingepolitikken? De får næppe indflydelse her. Mette Frederiksen planlægger at sætte udlændingekursen med Venstre og Dansk Folkeparti, uden DF's dommedagsretorik, vel at mærke. Man tager gerne imod DF's stemmer, men klapjagten på landets muslimske mindretal får ingen plads.

Folketingsvalget er på vej. I sin tid stemte jeg på partier, der så gennem fingre med, at friheden tilhører de stærke. Der betragtede islam som en svaghed. Der ville gøre verdens rigeste samfund rigere, men næppe mere interessant. Der foretrak fryns i weekenden fremfor at hjælpe børn på flugt. Det er længe siden, jeg skiftede standpunkt. Det føles som endnu længere.