Fjols på løbehjul

Læserbrev: Hvordan gør man Odense usikker? Jo, man giver grønt lys for, at masser af elektriske løbehjul kan suse rundt på cykelstier og gennem gågader.

Man kan kun håbe på det bedste, men desværre også frygte det værste. Bare vent til gamle fru Madsen på bedstemorcykel bliver lagt ned inde på cykelstien, eller at folk, som kommer gående stille og roligt på gågaden, bliver klippet. Det er jo nok ikke alle lige brugere af disse hurtige løbehjul, der er ansvarsfulde. Det bedste eksempel er det fjols, der forleden kørte rundt i en Nettobutik hele syv gange til stor gene for de andre kunder. Han skulle være taget i hoved og r.. og smidt ud af butikken.

Løbehjulene er til stor moro for nogle få, men til stor gene for mange. Ingen tvivl om, at det nok skal komme til at køre derudaf inde i gågaden. Bare ikke for de kunder, der er gående og for butikkerne. Vanvid.