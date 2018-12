Fjernvarme. Hvorfor skal fjernvarmearbejde vare 10 dage?

Jeg har fået en mail: Nyt om trafik i Odense.

Det er en fin service, Odense Kommune yder, så man kan se, hvor der foregår af arbejder, som påvirker trafikken.

I denne oplyses, at fra den 11. til den 21. december indsnævres Middelfartvej til et spor ud for nr. 585, mens der laves fjernvarmearbejde.

Det er meget forståeligt, da man skal ned til fjernvarmerørene og koble på, og derfor grave i eller tæt på kørebanen. Jeg forestiller mig, at man derfra lægger rør ind på privat grund og her sætter en hovedhane (eller hvad man nu kalder en sådan).

Når denne hane et monteret, er man vel dybest set færdig i Middelfartvej. Kunne man så ikke ligeså godt dække hullet og asfaltere, så trafikken kunne blive normaliseret? Med lidt koordination med entreprenør, smed m.v. burde dette kunne ordnes på et par arbejdsdage.

Men næ-nej. Når man er en stor aktør i det offentlige (Fjernvarme Fyn), bestemmer man selv, hvor længe et arbejde skal vare. Og her har man så besluttet, at arbejdet skal vare 10 dage. 10 dage!