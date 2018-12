Fjernsyn. Tåkrummende tv

Reportage fra Sankt Nicolai Kirke i Svendborg tirsdag aften. TV2/Fyn udviser uopdragen og umusikalsk adfærd, når man lader en journalist knævre i selvsamme kirkerum, som der optrædes i.

Producenten afslører mangel på respekt for dem, der lytter, og for dem, der optræder.

Og også mangel på respekt for os hjemme i stuerne, der vil have et indblik i musikken og de medvirkende.

Bilder TV2/Fyn sig ind, at vi, der kigger med, er mere interesserede i at høre banale spørgsmål og høflige svar, som vi nemt selv kunne have stillet og besvaret - i stedet for at få rene billeder og uforstyrrede klange hjem i stuen?

Skal vi have en reportage af en musikalsk begivenhed - eller skal vi blot have et tåkrummende portræt af en reporter, der ikke er uddannet til at formidle kulturelle oplevelser inden for tv-mediet?

Hvis det er vigtigt at interviewe publikum, skal dette foregå før eller efter den musikalske optræden - eller på den anden side af døren.