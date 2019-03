Fjenden har ét navn: Ekstremisme

På kant: Et terrorangreb har endnu en gang rystet verden. 50 muslimer dræbt i den newzealandske Christchurch af en formodet højrenationalist. Islamistiske terrorgrupper har flere gange slået til i europæiske storbyer. Anders Breivik dræbte koldblodigt 77 unge på øen Utøya. Og Baader Meinhof-gruppen og Rote Armé Fraktion giver mindelser om terror tilbage i 1970'erne.

Opslagsværker kalder gerningsmændene højreekstremister, venstreekstremister eller islamistiske fundamentalister. Vi har altså med ekstremisme at gøre. Ikke politik generelt. Ikke religion generelt. Men mennesker, der går til helt uacceptable yderligheder. Mennesker, der endda er villige til at skade og endda dræbe helt uskyldige mennesker for at opnå deres mål.

Vi er i chok. Vi bliver vrede. Og vi fristes til at skære alle af denne eller hin observans over én kam. Men det er ikke mennesker, ikke politikere, ikke religioner, vi skal bekæmpe. Vores fælles fjende har ét navn: Ekstremisme.

Jeg har lært at skelne mellem ekstremister og mennesker med sund fornuft på mine reportagerejser i Mellemøsten og Afrika. Jøder og palæstinensere hjælper flygtninge ved den israelsk-syriske grænse - sammen. Kristne og muslimer hjælper gadebørn i Tanzania - sammen.