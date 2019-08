Find stenen og kom til kaffe

Bent Abkjer Hansen, Assens, som nogle læsere vil genkende fra avisens debatsider - og andre vil huske som manden bag Floskler, en serie af filosofiske tegninger og tekster, som vi har bragt flere gange på Bagsiden - har sendt en lille hilsen om ... en lille hilsen. Han skriver:

"En god, engelsk ven fortalte mig, at han engang sad ved en engelsk strand og så ud over havet. En pludselig indskydelse fik ham til at række hånden ud og samle en af de mange sten op, der lå i nærheden af ham. Som bekendt er der i tusindvis af sten ved nærmest enhver strand, og de virker alle som en del af naturen. Da han samlede denne sten op og vendte den om, stod der "Hello!" på bagsiden.

Han blev selvfølgelig meget overrasket, men da han var kommet sig over den første overraskelse, fik det ham til at smile. Dette inspirerede mig til at køre ud til "min" strand, det vil sige Å Strand syd for den lille by Ebberup i nærheden af Assens, hvor jeg tidligere har boet helt alene i et lille fiskerhus i 18 år, og jeg medbragte en til formålet egnet tus-pen.

Står man på vejen, der løber langs stranden og ser ud over Lillebælt sådan cirka halvvejs mellem det sving, hvor man kommer ned til Å, og hvor man igen svinger bort fra vandet, kan man se, at der findes en ret ny bro over åen. Et godt stykke til højre for denne bro, satte jeg mig nede ved stranden og så mig omkring efter en velegnet sten.

Da jeg fandt en passende sten, tog jeg den op, vendte den om og skrev min e-mailadresse på den, hvorefter jeg lagde den tilbage blandt de andre sten med det skrevne nedad.

Skulle du, kære læser, af denne bagside finde på at tage ned til Å Strand en dag, vil jeg opfordre dig til at forsøge at finde denne sten. Den, der finder den, kan så sende mig en e-mail og vil derefter blive inviteret til te og kage. såfremt vedkommende kan vise mig stenen. God jagt!"

Skulle en læser finde stenen, vil vi da opfordre til, at man snupper en selfie sammen med stenen og mailer den til: Bagsiden@fyens.dk. /hafa