Finanslov: Migranter koster og stopper udvidelse af motorvejen

Lederskribenten Peter Hagmund ærgrer sig over, at der med dette års finanslov ikke er afsat penge til den fynske motorvej, da det i Hagmunds optik er det allervigtigste.

Men deri tager Hagmund grueligt fejl, og hans leder er da også kun en afledning fra det, der faktisk er det vigtigste, nemlig det pres Danmark, herunder Fyn, er under fra de migranter og indvandrere, der koster 36 milliarder kroner årligt.

Penge, der kunne have været brugt på den vigtige motorvej, men som i stedet finansierer en gruppe, der bidrager med meget lidt.

Medierne, herunder Hagmund, har et kæmpe medansvar i at fortælle sandheden om den fremtid, der venter, hvis ikke vi får situationen under styr. Ikke nok med, at migranter koster skatteydernes kroner, der så ikke kan bruges på velfærd. De bliver også flere i fremtiden, og i 2060 vil en femtedel af alle danskere være indvandrere eller efterkommere, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ikke nok med, at vores velfærd er truet, det er også vores kultur, hvilket tydeligt ses af de nylige minareter i Aarhus og Roskilde. Julen er helt afskaffet på Nørrebro, og skolerne undlader julesalmerne.

Hertil kommer at samme gruppe fylder godt op i kriminalstatistikkerne. Alt i alt en farlig og meget sørgelig udvikling.

Heldigvis har Dansk Folkeparti nu fået flertal for, at migranter og flygtninge ikke skal integreres, de skal hjælpes og hjælpes hjem igen og dét, kære Hagmund, er det vigtigste, også for Fyn.