Feminisme. Dansende baller på Instagram lukker for ligestillingen

Enten eller - sådan er det med feminismen. Enten er du for, eller så er du i mod. Jeg vil kalde mig selv som feminist, med alt hvad det end indebærer.

Men jeg synes fjerdebølgen med Twerkqueen og Nikita Klæstrup i front er en stopper for netop denne ligestilling. En stopper for at vi kommer frem med ligeløn, lige forhold og færre voldtægter og andre seksuelle krænkelser.

De bruger Trump-metoden i form af deres kommunikation: De skaber mure, før de begynder på kommunikationen og bliver dermed en hindring på netop denne forandring. Hvis man for starten har lukket ned for, at andre kan komme med deres holdninger, så kommer vi ingen vegne. Vejen til forandring er gennem tovejskommunikation, og hvis man lukker ned for den ene vej, kommer vi ikke videre, og man sidder fast på motorvejen på E20.

Folk bliver skræmt væk og vil derfor ikke identificere sig med ordet feminisme.

Jeg vil til evig tid kalde mig selv feminist. Jeg tror faktisk, at mange i dagens Danmark er feminister, men ordet er blevet et fyord, fordi patter og baller fylder mediebilledet og denne brutale kommunikation er alt overskyggende for deres og for vores holdninger.

Jeg mener ikke, at vi løser problemerne ved at forbyde Suspekt og "Kinky fætter". Vi ændrer problemerne ved at få kvinderne i front. Ved at få historierne frem, som vi så dem igennem #metoo.

Ved at få virkeligheden ud. For jeg ved ikke, hvor meget virkelighed der er ved "in your face bryster" eller ved dansene baller.

Virkeligheden er, at man i 2017 modtog 944 anmeldelser på voldtægter eller forsøg på samme. Der bliver i gennemsnit dømt 54 personer årligt - det kan vi, og skal vi gøre bedre.

Virkeligheden er også, at langt flere bliver voldtaget om året, men uden det bliver meldt, for tabuet er for stort.

Virkeligheden er, at vi ikke har 100 procent ligestilling endnu. Virkeligheden er mere end jer og jeres Instagram. Virkeligheden er ikke dansende baller på Instagram - langtfra.

Jeg er feminist. Jeg vil have ordet tilbage til sin betydning - ligestilling mellem mænd og kvinder.

Så kære såkaldte "instafeminister", I bygger mure i stedet for broer. I lukker for ligestillingen.