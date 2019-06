Fej for din egen festival

Læserbrev: Klima mig her og klima mig der. Klimafolket går i disse tider nærmest over gevind og flegner ud i ekstaser, der sjældent er set og hørt. Det er ikke så få superlativer, man benytter i iveren for at overgå hinanden.

Selv ganske unge mennesker, der næppe er helt tørre bag ørerne, giver trods manglende livserfaring deres besyv med i klimadebatten.

Netop denne aldersgruppe bør måske feje for egen dør, inden de ytrer sig alt for skråsikkert om klima og miljø. Dette kun nævnt, fordi omtalte segment hverken har klima eller miljø på programmet, når der festes løs på landets festivalpladser.

Når løjerne her er overstået, efterlader man sig en slagmark i et så syndigt rod og svineri, som næsten ikke synes muligt.

Ingen tvivl om at der efterfølgende ryddes grundigt op de pågældende steder. Dette dog af til formålet ansatte folk og ikke af dem, der egentligt burde have gjort det. Alt andet lige er det selvmodsigende, at nogle med den ene hånd ønsker klimapolitikken sat i højsædet for derefter med den anden at være useriøse.

Det ville i høj grad klæde klimaaktivisterne at komme lidt ned på jorden og få åndedrættet bragt i ro. Verden er altså ikke ved at gå under.

Det er værd at notere sig, at erhvervskapaciteten Lars Seier Christensen så ganske fornuftigt fremfører, at det ikke handler om, hvorvidt vi spiser bøffer eller flyver til Thailand. Han siger endvidere, at vi ikke får indere, kinesere og afrikanere til at stoppe den økonomiske kurve, de er på. Derfor er det fløjtende ligegyldigt, hvad vi gør i Vesteuropa.

Det er svært at være uenig i det af ham beskrevne.