Februar 1969: Slotsbryggeriet flytter

Slotsbryggeriets mineralvandsafdeling i Nørregade holdt for 50 år siden flyttedag til Albani Bryggeriernes nyopførte mineralvandsfabrik i Tværgade over for bryggeriet. Man havde haft til huse i Nørregade siden 1905 og overgav nu bygningskomplekset her til Odense Kommune, der ville rive det ned som led i den allerede påbegyndte anlæggelse af Thomas B. Thriges Gade. Udflytningen skete uden stop i produktionen, og på dagens billede er man ved at læsse inventar i gården i Nørregade (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.